"تعليم الكبار" تكرم طلاب جامعة عين شمس لحصولها على المركز الأول فى محو الأمية

كتب محمود طه حسين

تكرم الهيئة العامة لتعليم الكبار بالتعاون مع جامعة عين شمس الطلاب المتميزين فى المشروع القومى لمحو الأمية بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس، لحصول الجامعة على المركز الأول فى دورة أكتوبر 2020، حيث حازت الجامعة على محو أمية 7644 دارس ناجح.

وقالت الهيئة فى بيان لها: يرجع ذلك للإجراءات الفاعلة التى وضعتها الجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والمجلس الأعلى للجامعات بإصدار قرارات إلزام لبعض الكليات النظرية وإنشاء وحدات لمحو الأمية بكل كلية، وتحفيز الطلاب المتميزون بحوافز مادية وعينية.

ويشهد التكريم الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عاشور عمرى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، ونواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وعلى هامش الاحتفالية يتم تجديد بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وجامعة عين شمس للعام الثالث على التوالي؛ لتظل الجامعة تسعى للتطوع والعمل المجتمعي.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تكريم الطلاب المتميزون الذين محو أمية أكبر عدد من الأميين حيث حازت كلية التربية على المركز الأول، وكلية البنات للعلوم والآداب والتربية على المركز الثانى، وكلية الألسن على المركز الثالث، وكلية الآداب على المركز الرابع، وكلية التربية النوعية على المركز الخامس، وكلية الحقوق على المركز السادس، وكلية التجارة على المركز السابع، وسيم تكريم مديرى الوحدات منسقي المشروع بالكلية الذين ساهموا مع طلابهم بالمشروع وبذل جميع الجهود للنهوض بالمشروع وارتقائه.