تعرف على نصائح الداخلية للقيادة الأمنة مع سوء الأحوال الجوية.. انفوجراف

كتب محمود عبد الراضي

أهابت الداخلية بالمواطنين، توخي الحذر أثناء السير على الطرق مع سوء الأحوال الجوية، وعدم السير بسرعة مرتفعة والالتزام بمسافات الأمان والتعليمات المرورية.



تحذيرات لتوخي الحذر في الأحوال الجوية السيئة

ومع هذه الأجواء الممطرة في بعض المناطق ومحملة بالأتربة والرياح في أماكن أخرى، ينبغي على قائدي المركبات عدم القيادة بسرعة مرتفعة على الطرق للتحكم في السيارة، حال حدوث أية ظروف طارئة، لا سيما سقوط الأمطار، نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار مع التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيداً، لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا.

ويتطلب الأمر تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، وتفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أي اتجاه، مع تشغيل اضاءة الانتظار باستمرار، واستخدام أصوات السيارة بين الحين والأخر لتنبه الآخرين بوجودك ولتمنع الحوادث.

وينبغي استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين لمنع الحوادث، كما يفضل عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم.

ويفضل عدم السير على الطرق والمحاور الرئيسية والسفر إلا للضرورة الملحة خلال هذه الأيام لتفادي الحوادث.

ومع هذه الأجواء الطقسية السيئة، حرصت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بنشر قواتها في الطرق والمحاور الرئيسية لمساعدة المواطنين، فضلًا عن نشر سيارات الإغاثة المرورية لمد يد العون لأية سيارة متعطلة، مع التحذيرات والنصائح المرورية المستمرة لقائدي المركبات لضمان وصولهم بسلام وأمان لمنازلهم، وتخصيص أرقام الإغاثة منها 01221110000 للمساعدة في حالات الطوارئ على الطرق السريعة، ورقم 136 للإدارة العامة لمرور القاهرة للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحالة المرورية.