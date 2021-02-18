تعرف على قيود الارتفاع الجديدة المسموح بها بأسوان بعد اعتماد المخطط التفصيلى

· المخططات التفصيلية الجديدة تشمل مدينتى كوم أمبو ودراو.

· وافقت الجهات المختصة على تعديل قيود الارتفاع المسموح به.

· تصل الارتفاعات إلى 12 مترا من مستوى سطح الأرض.

· تشمل هذه الارتفاعات 7 قرى هم: نجوع الشطب بمركز دراو ، بجانب أدندان و دار السلام وبلانة بمركز نصر النوبة، بالإضافة إلى منيحة والعباسية وسبعة قبلي بمركز كوم أمبو.

· كما استعرض محافظ أسوان اللوحات النهائية.

· جار اعتماد باقى المخططات التفصيلية لمدن المحافظة.

· تم التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة ومعتمده من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

· تم التعاون فى ذلك مع المختصين بالوحدات المحلية وإدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة.

· كما تم دعم ذلك فنياً بواسطة إقليم جنوب الصعيد التابع للهيئة.