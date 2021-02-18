اليوم السابع
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تعرف على قيود الارتفاع الجديدة المسموح بها بأسوان بعد اعتماد المخطط التفصيلى

الخميس، 18 فبراير 2021 05:00 ص
تعرف على قيود الارتفاع الجديدة المسموح بها بأسوان بعد اعتماد المخطط التفصيلى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المخططات التفصيلية لبعض المدن بالمحافظة، وهو الذى توازى مع موافقة الجهات المختصة على تعديل قيود الارتفاع المسموح به، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول المخططات الجديدة، تعرف عليها:

·  المخططات التفصيلية الجديدة تشمل مدينتى كوم أمبو ودراو.

·  وافقت الجهات المختصة على تعديل قيود الارتفاع المسموح به.

·   تصل الارتفاعات إلى 12 مترا من مستوى سطح الأرض.

·  تشمل هذه الارتفاعات 7 قرى هم: نجوع الشطب بمركز دراو ، بجانب أدندان و دار السلام وبلانة بمركز نصر النوبة، بالإضافة إلى منيحة والعباسية وسبعة قبلي بمركز كوم أمبو.

·  كما استعرض محافظ أسوان اللوحات النهائية.

· جار اعتماد باقى المخططات التفصيلية لمدن المحافظة.

·  تم التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة ومعتمده من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

·   تم التعاون فى ذلك مع المختصين بالوحدات المحلية وإدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة.

·  كما تم دعم ذلك فنياً بواسطة إقليم جنوب الصعيد التابع للهيئة.

 


مخطط المدن

كوم امبو

اسوان

قيود الارتفاع العمراني في اسوان

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