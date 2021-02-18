تعرف على خطوات حماية الجسم من السمنة والسكر

كتبت هند عادل

مرض السكري المرتبط بالسمنة هو تهديد عالمي مزدوج نظرًا لأن مستويات السمنة والسكر في الدم تتزايد بشكل متزامن، فهي وباء مزدوج أو "كابوس متفجر" كما تصفه منظمة الصحة العالمية ، كما أن الارتفاع العالمي في معدلات السمنة يفسر الارتفاع الوبائي في حدوث وانتشار مرض السكري في الآونة الأخيرة.

ووفقا لتقرير لموقع time now news يفقد العالم شخصًا ما بسبب مضاعفات مرض السكري كل ست ثوان ، وحوالي 90 % من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بهذه الحالة لديهم دهون زائدة في الجسم، لم يعد مرض السكري "مرض الرجل العجوز" ، وعلى مدى العقود القليلة الماضية ، تم تشخيص إصابة الأطفال به.

مرض السكري والسمنة



ووفقا للتقرير أي شخص يزيد مؤشر كتلة الجسم عن 30 يعتبر سمينًا تم استخدام العديد من استراتيجيات إنقاص الوزن بما في ذلك تدخلات نمط الحياة أو العلاج الدوائي أو الإجراءات الجراحية لتقليل كتلة العضلات وتحقيق إنقاص الوزن، زعمت العديد من الدراسات أن درجات أكبر من فقدان الوزن ساعدت في تحقيق تحسينات تدريجية في توازن الجلوكوز ويمكن أن تؤدي تدخلات نمط الحياة مثل التعديلات الغذائية لدى الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري إلى وقاية طويلة الأمد من التقدم إلى مرض السكري من النوع 2.

يلعب التمثيل الغذائي للكربوهيدرات دورًا مهمًا في تطور مرض السكري من النوع 2 ويحدث عندما يفشل جسمك في إفراز كمية كافية من الأنسولين أو في حالة ضعف إفراز الأنسولين.

عندما تستهلك أطعمة غنية بالسكر أو الكربوهيدرات ، يحدث ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر والأنسولين في الدم، مع ارتفاع مستويات الأنسولين ، يحدث انخفاض مفاجئ في مستويات السكر في الدم. ونظرًا لأن هرمون الأنسولين مسئول عن تخزين الدهون وعندما تستمر في تنشيط هذه العملية من خلال عادات الأكل غير السليمة ، فإن كل السكر الزائد والكربوهيدرات التي لا يستخدمها جسمك يتم تخزينها على شكل دهون وتؤدي إلى السمنة.

النظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يساعد في التحكم في الوزن وسكر الدم



يمكن لنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات أن يفعل المعجزات عندما يتعلق الأمر بإدارة مرض السكري لأنه يساعد في إنقاص الوزن والحفاظ على مستويات السكر في الدم .

حتى قبل اكتشاف الأنسولين ، كانت الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات هي المعيار الذهبي لإدارة مرض السكري يمكن أن يكون النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات هو خط العلاج الأول لأي شخص تم تشخيصه مؤخرًا بمرض السكري، ولكنه يريد تجنب الأدوية. أظهرت الدراسات أن مرضى السكر شهدوا تحسنًا طويل الأمد في مستويات السكر في الدم أثناء تناولهم نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات.

يمكن أن يساعد تقليل الكربوهيدرات في كبح الشهية ، مما يؤدي بدوره إلى فقدان الوزن تعتبر الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات أكثر فاعلية من الأنظمة الغذائية منخفضة الدهون عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن يمكن أن يساعد الحد من تناول الكربوهيدرات أيضًا في استقرار مستوى الجلوكوز في الدم والذي بدوره قد يبطل بعض الآثار الأخرى لمرض السكري مثل زيادة الوزن.

يمكن أن يمنحك النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات الكثير من الطاقة ويحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ، ويساعد أيضًا في تقليل مخاطر مضاعفات مرض السكري على المدى الطويل.

ستساعدك البروتينات والدهون الزائدة التي تستهلكها في نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات على الشعور بالشبع لفترة أطول أيضًا ، نظرًا لأن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات تؤكد على المصادر الصحية للكربوهيدرات والدهون والبروتين ، فإنها يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.