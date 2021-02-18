تعرف على أنواع سرطانات الأطفال الأكثر شيوعًا

كتبت مروة هريدى

سرطان الأطفال انتشر بصورة كبيرة فى السنوات الأخيرة حول العالم، حيث يشكل عبئًا كبيرًا ليس فقط فى الدول النامية ولكن فى المتقدمة أيضًا، حيث وفقًا للإحصاءات يتم تشخيص ما يقرب من 300 ألف طفل بالسرطان كل عام، ومن بين هؤلاء يعيش نحو 80% منهم فى البلدان ذات الدخل المتوسط ​​والمنخفض كما أن فرصتهم فى الشفاء ضئيلة تتراوح بين 10-30% تصل إلى 80% فى البلدان ذات الدخل المرتفع، ولا يوجد تفسير لسبب إصابة الأطفال بالسرطان كما لا توجد طريقة فعالة للوقاية منها، وفقًا لما ذكره موقع "boldsky".

- أنواع السرطان

تختلف أنواع السرطانات التى يُصاب بها الأطفال فى أغلب الأحيان عن تلك التى يتعرض لها البالغون، فيما يلى .. 6 أنواع سرطانات الأكثر شيوعًا بين الأطفال:

1- سرطان الدم (اللوكيميا)

يعتبر سرطان الدم هو أكثر الأنواع شيوعًا بين الأطفال، حيث يمثل حوالى 28 فى المائة من جميع أنواع السرطانات التى تصيب الأطفال، ويشمل هذا النوع ابيضاض الدم الليمفاوى الحاد وسرطان الدم النخاعى الحاد، ولعل أبرز أعراضه آلام العظام والمفاصل والشعور بالتعب والضعف وشحوب الجلد والنزيف أو الكدمات والحمى وفقدان الوزن وغيرها.

2- سرطان المخ

سرطان المخ ثانى أكثر أنواع السرطانات شيوعًا لدى الأطفال ويشكل حوالى 26٪ من سرطانات الأطفال، وتبدأ معظم أورام المخ عند الأطفال فى الأجزاء السفلية من الدماغ مثل المخيخ أو جذع الدماغ ويمكن أن تسبب الصداع والغثيان والقيء وعدم وضوح الرؤية أو ازدواجها والدوخة والنوبات وصعوبة المشى وغيرها.

3- الورم الأرومى العصبى

هو نادر بين الأطفال الأكبر من 10 أعوام، ويمكن ان يبدأ من أي مكان بالجسم لكنه عادة يبدأ من البطن ويسبب أعراضصا مثل آلام العظام والحمى.

4- ورم ويلمز

يُسمى أيضًا الورم الأرومى الكلوى، ويبدأ هذا النوع من سرطان الأطفال فى الكليتين وغالبًا ما ينتشر بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 4 سنوات.

5- الأورام اللمفاوية

غالبًا ما تبدأ هذه السرطانات فى الغدد الليمفاوية أو فى الأنسجة الليمفاوية الأخرى، وتشمل أعراض هذا النوع فقدان الوزن والحمى والتعب وتضخم الغدد الليمفاوية تحت الجلد فى الرقبة والإبط أو الفخذ.

6- سرطان العظام

يتطور هذه النوع فى العظام ويحدث غالبًا عند الأطفال الأكبر سنًا والمراهقين، ولكنها يمكن أن تتطور فى أى مرحلة عمرية، وتمثل نسبة ضئيلة 3% بين الأطفال.