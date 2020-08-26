سرطان الأطفال يسرع من الشيخوخة بمقدار 25 عامًا

كتبت فاطمة خليل

وجدت دراسة أجرتها جمعية السرطان الأمريكية، أن الإصابة بالسرطان كطفل أو شاب يمكن أن تسرع عملية الشيخوخة بنحو 25 عامًا، ودرس الباحثون 60 ناجًيا من مرض السرطان أصيبوا بالمرض عندما كانوا صغارًا، بمتوسط ​​عمر 21 عامًا وقارنوا مستويات بروتين رئيسي للشيخوخة يسمى p16INK4a في خلايا هؤلاء المرضى مع أشخاص من نفس الأعمار لم يصابوا بالسرطان.

وبحسب جريدة دايلي ميل البريطانية وجد الباحثون الأمريكيون أن مستويات الشيخوخة في خلايا الناجين من السرطان كانت أعلى 35 عامًا من غير المصابين بالسرطان هذا يعرضهم لخطر الضعف أو الإعاقة في الحياة اللاحقة.

في المتوسط ​​، وجد أن الإصابة بالسرطان والعلاج القاسي بما في ذلك العلاج الكيميائي يعملان على تسريع عملية الشيخوخة بحوالي 25 عامًا.

نُشر البحث، الذي قادته جمعية السرطان الأمريكية، في مجلة Cancer.

قال المؤلف الرئيسي الدكتور أندرو سميثرمان، من جامعة نورث كارولينا، إن النتائج يمكن استخدامها للمساعدة في تحديد الناجين من السرطان المعرضين لخطر الإصابة بالضعف أو الإعاقة في وقت لاحق من الحياة.

وقال إنها "قد تكون مفيدة كإجراء لدراسة العلاجات التي تهدف إلى التخفيف من آثار الشيخوخة المبكرة لعلاج السرطان".

قالت الدراسة إن العلاج الكيميائي من المرجح أن يسرع عملية الشيخوخة عن طريق زيادة إنتاج p16INK4a ، مما يبطئ انقسام الخلايا.