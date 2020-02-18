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س و ج .. ما هى الأعراض المبكرة لسرطان المبيض

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 08:00 ص
س و ج .. ما هى الأعراض المبكرة لسرطان المبيض سرطان المبيض
فاطمة ياسر

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أنواع عديد لمرض السرطان، فنجد البعض يصاب بسرطان القولون، أو المعدة، أو الثدي أو البروستاتا، ولكن اليوم سنتحدث عن سرطان المبيض، الذي تصاب به العديد من النساء، وذلك وفقا لموقع "medicinenet".

ما هو سرطان المبيض؟

المبيض هو عضو في الجهاز التناسلي الخاص بالأنثى، وهو مسئول علي إنتاج البويضات وهرمونات الإستروجين والبروجسترون، والإصابة بسرطان المبيض تعد من الأمور الخطر فهو يشكل أعلى نسبة وفيات، وهذا النوع يتم اكتشافه في وقت متأخر وهو يعد أكثر أنواع السرطان صعوبة في العلاج في حالة اكتشافه مؤخرًا.

ما هي أعراض سرطان المبيض؟

في بداية الإصابة بسرطان المبيض، تكون أعراضه غير واضحة، ولكن في حالة المراحل المتأخرة تكون هذه الأعراض التي يجب التعرف عليها، ومنها:

-الإصابة بانتفاخ وتورم في البطن تكون هذه العلامات ملحوظة وواضحة.

-الشعور بالامتلاء فور تناول كميات قليلة من الطعام.

-الإصابة بفقدان الوزن غير المبرر أي بدون سبب.

-التعرض للإصابة بآلام شديد في منطقة الحوض.

-التعرض للإصابة بالإمساك أو الإسهال.

-كثرة التبول تعد من أبرز الأعراض.

ما هي أسباب سرطان المبيض؟

لم يوجد أسباب واضحة للإصابة بسرطان المبيض، ولكن هناك بعض العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بسرطان المبيض، ومنها:

-يزداد فرص الإصابة بسرطان المبيض عند التقدم في العمر خاصة بعد انقطاع الدورة الشهرية فيصبح زيادة فرص الإصابة عالية.

-العامل الوراثي له دور كبير في الإصابة بسرطان المبيض، ولذا يجب عليك التعرف علي التاريخ العائلي الخاص بك.

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن زيادة الوزن والسمنة تعد من أبرز العوامل التي تزيد الإصابة بسرطان المبيض.

-الإصابة بالتهاب بطانة الرحم يعد من العوامل التي تزيد الإصابة بسرطان المبيض.

 -في مرحلة سن اليأس أو انقطاع الدورة الشهرية، تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بسرطان المبيض.

كيف يتم تشخيص سرطان المبيض؟

هناك بعض الطرق التي تساعد في اكتشاف الإصابة بسرطان المبيض، ومنها:

-اختبارات الدم، في حالة ارتفاع بعض المستويات الخاصة بصورة الدم.

-القيام بأجراء السونار المهبلي أو الاشاعة بالرنين المغناطيسي يساعد في اكتشاف المرض.

-القيام بمنظار الرحم التي يساعد في الكشف عن سرطان المبيض.

-أخذ عينة للتعرض علي طبيعية الورم.

ما هو علاج سرطان المبيض؟

علاج سرطان المبيض يعتمد علي إجراء عملية جراحية لإزالة الورم، ثم القيام بالعلاج الكيميائي  للتخلص من الخلايا السرطانية.

 


سرطان المبيض

اعراض سرطان المبيض

اسباب سرطان المبيض

علاج سرطان المبيض

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