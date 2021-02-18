تخصيص مكتب لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بالأحوال المدنية

كتب محمود عبد الراضي

خصص قطاع الأحوال المدنية مكتب لـ(خدمات كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة ) بالطابق الأرضى بمقر ديوان قطاع الأحوال المدنية بالعباسية ، مجهز فنياً ومزود بكراسى متحركة وذلك لتوجيه وإستقبال الحالات الإنسانية من بين المترددين على القطاع وإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم بكافة التيسييرات الممكنة .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة الحالات المرضية وكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

وجاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التيسيير على المواطنين بمختلف المواقع الشرطية الخدمية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.