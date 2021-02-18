اليوم السابع
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بيطرى الشرقية يجرى المسح التناسلى الشامل لـ 4 آلاف و747 رأس ماشية

الخميس، 18 فبراير 2021 12:21 م
بيطرى الشرقية يجرى المسح التناسلى الشامل لـ 4 آلاف و747 رأس ماشية المسح التناسلى
الشرقية - إيمان مهني

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قال الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، إن المديرية قامت خلال شهر يناير الماضى بإجراء المسح التناسلى الشامل ل 4 آلاف و747 رأس ماشية، وإجراء التلقيح الأصطناعى لـ 696 رأس، بالإضافة إلى عقد 190 ندوة إرشادية توعوية.

وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى للتحسين الوراثى لتحسين السلالات المحلية وذلك بالتهحبن مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية والعمل على تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المحلية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم وتتواصل جهود مديرية الطب البيطرى للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها .

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء و الألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم  والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 


مسح للثروة الحيوانية

بيطرى الشرقية

تنمية الثروة الحيوانية

اخبار الشرقية

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