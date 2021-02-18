اليوم السابع
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بيج رامى: دول كتير عرضت عليا اللعب باسمها لكن شرف ليا ألعب باسم بلدى

الخميس، 18 فبراير 2021 05:58 م
بيج رامى: دول كتير عرضت عليا اللعب باسمها لكن شرف ليا ألعب باسم بلدى بيج رامى
ماجد تمراز

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أكد البطل العالمى ممدوح السبيعى الشهير بـ "بيج رامى"، أن حلمه لا يتوقف عند تحقيق المزيد من الإنجازات، مشيرا إلى أن المؤسسة التى ينتمي إليها ترغب في عمل دور مجتمعي هام، من خلال العمل على الشباب وإخراج أبطال في مختلف الرياضات وليس في كمال الأجسام فقط.

 

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "الطموح ليس له نهاية، وهو ما يجب أن نرسخه داخل كل شخص فينا، والنجاح لا يأتى بالصدفة، ولكن يأتي بالجد والاجتهاد".

 

وتابع: "دول كتير شرفتنى وعرضت عليا أنى أكون معاهم، لكن شرف كبير أنى ألعب باسم بلدى، وأنا كنت عايش برة فترة طويلة، وبحمد ربنا أنى اتكرمت داخل وطني".


بيج رامي

مستر اولمبيا

رياضة كمال الاجسام

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