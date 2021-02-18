اليوم السابع
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بريطانيا: أمريكا والحلفاء الأوروبيون يشددون على ضرورة عدم حصول إيران على أسلحة نووية

الخميس، 18 فبراير 2021 09:05 م
بريطانيا: أمريكا والحلفاء الأوروبيون يشددون على ضرورة عدم حصول إيران على أسلحة نووية الاتفاق النووى
كتب أحمد علوى

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قالت بريطانيا إن وزير خارجيتها ونظراءه الفرنسي والألماني والأمريكي "عبروا عن مصلحتهم الأمنية الأساسية المشتركة المتمثلة في الالتزام بنظام عدم الانتشار النووي" بالنسبة لإيران عندما اجتمعوا اليوم الخميس.

وقالت الخارجية البريطانية "فيما يتعلق بإيران، عبر الثلاثي الأوروبي والولايات المتحدة عن مصلحتهم الأمنية الأساسية المشتركة في الالتزام بنظام عدم الانتشار النووي وضمان عدم قدرة إيران على تطوير سلاح نووي على الإطلاق".

كما عبر الوزراء عن "قلقهم المشترك بشأن تحركات إيران في الآونة الأخيرة لإنتاج اليورانيوم المخصب لنسبة تصل إلى 20 في المئة ومعدن اليورانيوم". 

 


بريطانيا

لودريان

وزير خارجية المانيا

الخارجية الامريكية

ايران

الاتفاق النووى

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