اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 فبراير 2021 05:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليونان تحتج على إرسال تركيا سفينة أبحاث‭ ‬للمياه الدولية

الخميس، 18 فبراير 2021 05:10 م
اليونان تحتج على إرسال تركيا سفينة أبحاث‭ ‬للمياه الدولية رئيس وزراء اليونان
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت اليونان اليوم الخميس إنها أبلغت تركيا احتجاجها على إرسالها سفينة أبحاث إلى بحر إيجه ووصفت ذلك بأنه تحرك "غير ضروري" وذلك في وقت يسعى فيه البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي لاستئناف المحادثات بشأن خلاف بحري طويل الأمد.

يأتي هذا بعدما أظهر إخطار صادر عن البحرية التركية هذا الأسبوع أن سفينة الأبحاث تشيشمي ستجري مسحا بحريا من 18 فبراير  حتى الثاني من مارس آذار في منطقة بالمياه الدولية لدى البلدين مصالح محتملة فيها.

وقال المتحدث باسم الحكومة خريستوس تارانتيليس للصحفيين "هذا تحرك غير ضروري لا يساعد في خلق مشاعر إيجابية".

وذكر مسؤولون بالحكومة أن وزارة الخارجية قدمت شكوى شفهية لتركيا، مضيفين أن الإخطار المسمى نافتكس غير قانوني لأنه صادر عن محطة تابعة للبحرية لا تتمتع بهذه الصلاحية.

 

 

 


اليونان

تركيا

انتهاكات تركيا

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة