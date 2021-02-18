اليوم السابع غدا.. السيسى: نحرص على دعم الشعب الليبى لتثبيت دعائم السلم والاستقرار

ينشر اليوم السابع في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها الرئيس السيسى يستقبل رئيس حكومة ليبيا.. ويؤكد: نحرص على مواصلة دعم الشعب الليبى لتثبيت دعائم السلم والاستقرار.. السيسى: المرحلة الحالية فى ليبيا تتطلب حشد جهود أبنائها لترتيب أولويات العمل.. والدبيبة: نتطلع إلى إقامة شراكة شاملة مع القاهرة.

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