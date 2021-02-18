النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة أودى بحياة 3 أطفال بالمرج

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المرج، بانتداب المعمل الجنائي، لمعاينة موقع حريق شقة بأحد العقارات في منطقة المرج، حيث لقى 3 أطفال مصرعهم نتيجة الاختناق بسبب تصاعد الأدخنة، وعدم تمكن الأهالي من انقاذهم قبل وصول رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق.

وكان 3 أطفال لقوا مصرعهم اختناقا بالدخان، إثر اندلاع حريق في شقة بالطابق الخامس لعقار سكنى بدوران الفلاحة بمنطقة المرج، وتم نقل الجثث إلى المستشفى.

وتلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق في شقة سكنية بعقار فى منطقة المرج، وانتقل سيارات الإطفاء.

وتبين نشوب حريق في شقة بالطابق الخامس نتيجة ماس كهربى من دفاية داخل غرفة الأطفال، ما أدى لوفاتهم، وتسبب الحريق في تفحم محتويات الغرف، قبل محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة، وتحرر المحضر اللازم.