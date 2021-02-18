اليوم السابع
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النيابة تأمر بدفن جثث 3 أطفال لقوا مصرعهم اختناقا فى حريق بالمرج

الخميس، 18 فبراير 2021 09:29 م
النيابة تأمر بدفن جثث 3 أطفال لقوا مصرعهم اختناقا فى حريق بالمرج حريق - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المرج، بدفن جثث 3 أطفال لقوا مصرعهم نتيجة الاختناق، بسبب اندلاع حريق داخل شقة سكنية في نفس العقار الذى يقطنون فيه، كما أمرت بإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

كانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائي، لمعاينة موقع حريق شقة بأحد العقارات في منطقة المرج، حيث لقى 3 أطفال مصرعهم نتيجة الاختناق بسبب تصاعد الأدخنة، وعدم تمكن الأهالي من إنقاذهم قبل وصول رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق.

وكان لقى 3 أطفال مصرعهم اختناقا بالدخان، إثر اندلاع حريق في شقة بالطابق الخامس لعقار سكنى بدوران الفلاحة بمنطقة المرج، وتم نقل الجثث إلى المستشفى.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق في شقة سكنية بعقار فى منطقة المرج، وانتقل سيارات الإطفاء.

وتبين نشوب حريق في شقة بالطابق الخامس نتيجة لماس كهربائى فى دفاية داخل غرفة الأطفال، مما أدى الى وفاتهم، وتسبب الحريق في تفحم محتويات الغرف، وتمكن محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


حريق شقة سكنية

اخبار عاجلة

امن القاهرة

شارع دوران الفلاحة

المرج

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