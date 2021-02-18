النساء أكثر عرضة للوفاة جراء كورونا مقارنة بالذكور ..اعرف السبب

ندى سليم

كشفت دراسة صادرة عن كلية الطب هربرت ويرثيم للصحة العامة بالولايات المتحدة الامريكية، أن بعض النساء قد يكون أكثر عرضة للوفاة من فيروس كورونا، نظرا لأن تراجع مستويات الهرمونات الجنسية قد تلعب دورا في زيادة مخاطر التعرض لمضاعفات الفيروس التاجى، طبقا لتقرير نشر في موقع ميديكال اكسبريس.



دراسة تكشف النساء أكثر عرضة للوفاة من كورونا

وقالت الدراسة إن النساء تعانى من معدلا وفيات أعلى من الذكور في بعض البلدان حول العالم، نظرا لارتباط عوامل الوفاة بمراحل تقدم العمر وسن اليأس عند العديد من النساء، والأمراض التي ترافقهن خلال تلك المرحلة، كما أن الأمهات الحوامل قد يتعرضون لمخاطر الوفاة أيضا بعد الولادة وخلال فترة الحمل.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض (PCOS) قد يكون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وعلى الرغم من أن النساء لديهن أجهزة مناعية أقوى ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأثير الكروموسومات الجنسية، بالإضافة الى تمتعهن بالهرمونات الجنسية أيضًا، التي تلعب دورًا أساسيًا في الاستجابة المناعية، خاصة هرمون الإستروجين الذى يمنح قدرة مناعية لمواجهة الفيروس، لكنه قد يتراجع عن مستوياته الطبيعية عند الوصول الى مرحلة اليأس.

وحذرت الدراسة من أن تراجع مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون عند المرأة، خلال مرحلة اليأس وفترات الطمت قد يؤدى الى زيادة أولية في وفيات الحالات المرتبطة بـفيروس كورونا، والتي تبدأ في سن 50 عامًا ، ولا سيما بالتزامن مع سن انقطاع الطمث.

و أشارت الدراسة أيضًا إلى أن المرضى الذين يعانون من متلازمة تكيس المبايض أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، بسبب ارتفاع معدل الإصابة بعوامل الخطر مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري وزيادة مستويات الأندروجين.