اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 فبراير 2021 06:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الناتو: العراق وأفغانستان دورهما حيوى فى الحرب على الإرهاب

الخميس، 18 فبراير 2021 05:34 م
الناتو: العراق وأفغانستان دورهما حيوى فى الحرب على الإرهاب الناتو
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد حلف شمال الأطلسى "الناتو"، أن العراق وأفغانستان دورهما حيوى في الحرب على الإرهاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي أن بلاده تعتزم إعادة إنعاش علاقاتها مجددًا مع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وقال جون كيربى السكرتير الصحفي بوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" أن هذا جاء خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء الدفاع ب 30 دولة من الدول أعضاء حلف الناتو، حيث تعرضت المناقشات لقضايا الدفاع والردع واقتسام المسئوليات.

وأشار إلى المناقشات عرضت كذلك علاقات الحلف بالاتحاد الأوروبي إضافة إلى التقنيات الحديثة، كما أكد أوستن أن القضية الأكثر أهمية لدول الناتو هي حماية الشعوب والدول من أعضاء الحلف من خلال وجود عسكري قوي وردع قابل للتصديق.

 

 


الناتو

العراق

أفغانستان

الإرهاب

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة