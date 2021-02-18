المكسيك تنتظر العاصفة الثلجية العاشرة.. 14 قتيل و6 ملايين يعيشون الظلام

فاطمة شوقى

توقعت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية المكسيكية هبوب العاصفة الثلجية العاشرة شمال المكسيك، والتى تسبب أمطارا غزيرة مع تساقط الثلوج فى مناطق تشيهواهوا وكواويلا وسونورا، وذلك بعد أن تسببت العاصفة السابقة فى 14 حالة وفاة وانقطاع التيار الكهربائى عن 6 ملايين شخص.

وأشارت صحيفة "اكبانثيون" المكسيكية إلى أنه تقدر سرعة الرياح بعواصف تراوح بين 70 و 90 كيلومترًا في الساعة وعواصف ترابية في تشيهواهوا ودورانجو ، وعواصف من 60 إلى 70 كيلومترًا في الساعة في الخليج وبرزخ تيهوانتيبيك ، مع عواصف ترابية في كواهويلا ، وسان لويس بوتوسي ، وسونورا. وجنوب فيراكروز وزاكاتيكاس.

ونتيجة لهذه العاصفة الثلجية فإنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة من -15 إلى -10 درجة في مناطق تشيهواهوا وكواويلا ودورانجو ؛ من -10 إلى -5 للمناطق الجبلية بولاية المكسيك وميتشواكان ونويفو ليون وبويبلا وسونورا وزاكاتيكاس ؛ من -5 إلى 0 في فى مكسيكو سيتي وجواناخواتو وهيدالجو وشمال خاليسكو وكويريتارو وسان لويس بوتوسي وتاماوليباس وتلاكسكالا ومن 0 إلى 5 درجات في جبال باجا كاليفورنيا وموريلوس وفيراكروز .

وأرجع الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور المشكلة إلى عاصفة تكساس الشتوية، والتي بالإضافة إلى تأثيرها على خطوط إمداد الغاز أدت أيضًا إلى رفع سعر الوقود.

وارتفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 5000٪ ، من 3 دولارات أمريكية لكل وحدة حجم إلى أكثر من 200 دولار أمريكي، وأشارت الشركة المملوكة للدولة CFE "وفي بعض أماكن الاتحاد الأمريكي تصل قيمتها إلى 600 دولار".

وقالت الشركة: "باحتياطياتها من الغاز، تقوم CFE بحقن الغاز في محطات الدعم الإستراتيجي في تشيهواهوا ونويفو ليون لتجنب المزيد من الضرر".