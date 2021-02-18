المكسيك تلجأ لمجلس الأمن الدولى بشأن "عدم المساواة" فى توزيع لقاحات كورونا

فاطمة شوقى

أعربت المكسيك عن عدم رضاها عن الطريقة التى يتم بها توزيع لقاحات فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم ، وتقول إن هناك تفضيل للبلدان الأكثر ثراء وتترك الأفقر فى الخلف.

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد للصحفيين، إن الوفد المكسيكي لدى الأمم المتحدة قدم شكوى إلى لمجلس الأمن الدولي، بشأن "عدم المساواة" و "عدم الإنصاف" والتي - على حد قوله - تمنع الوصول إلى اللقاحات.

وقال إبرارد: "الدول التي تنتج لقاحات لديها معدلات تطعيم أعلى وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لديها معدلات أقل بكثير". وختم بالقول "سنطرحه في مجلس الأمن لأنه ليس عدلا"، حسبما قالت صحيفة "اكسيلثور"المكسيكية

وأشارت الصحيفة إلى أن المكسيك تعانى من بطء فى عملية التطعيم، وتمكنت حتى الآن من إعطاء حوالي 750 ألف جرعة فقط ، على الرغم من توقيع اتفاقيات شراء للتسليم النهائي لأكثر من 230 مليون جرعة من لقاحات كوفيد -19 المختلفة.

مع ندرة الإمدادات ، فإن قلق الحكومة المكسيكية بشأن ما إذا كانت بعض البلدان تخزن اللقاحات يتقاسمه الكثيرون حول العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في يناير الماضى : "بينما تجلب اللقاحات الأمل للبعض ، فإنها تصبح لبنة أخرى في جدار عدم المساواة بين من يملكون ومن لا يملكون".

"حتى عندما يتحدثون لغة المساواة في الوصول ، لا تزال بعض البلدان والشركات تعطي الأولوية للاتفاقيات الثنائية ... مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومحاولة الوصول إلى مقدمة قائمة الانتظار. قال "هذا خطأ".

يشعر مسؤولو منظمة الصحة العالمية بالقلق من أن مثل هذا السلوك يمكن أن يعرض للخطر برنامج التوزيع العادل ، كوفاكس . ويهدف كوفاكس إلى توزيع نحو ملياري جرعة من اللقاح في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية هذا العام ، يذهب الكثير منها إلى البلدان الفقيرة.

وتركز شكوى المكسيك في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، وهي جزء فقير من العالم دمره الوباء بشكل خاص.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يبدأ توزيع كوفاكس Covax بعد ، على الرغم من أنها أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن خطط لتوزيع أكثر من 35 مليون جرعة من اللقاحات في جميع أنحاء المنطقة بحلول نهاية الربع الثاني ، مع احتمال زيادة الإمدادات إذا توفرت الإمدادات، لكن هذا يمثل قطرة في بحر لـ500 مليون شخص في المنطقة ، الذين يحتاجون ، وفقًا لمنظمة الصحة الأمريكية ، إلى التحصين للسيطرة على الوباء.