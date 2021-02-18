المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مواشي لحيازته حشيش بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها اليوم، تاجر مواشى، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه ومصادرة المخدر، لحيازته كمية من مخدر الحشيش وترويجها على عملائه بمدينة بلبيس.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 29537 مركز بلبيس لسنة 2020، والمقيدة برقم 2237 كلى جنوب الزقازيق عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام الأجهزة الأمنية من ضبط" حسن ع د ع " 19 سنة تاجر مواشى ومقيم العاشر من رمضان، لحيازته 47 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار وتم إحالة المتهم من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.