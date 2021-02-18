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المؤبد لرئيس حزب العدالة الاجتماعية وسكرتيرته وشخص ثالث بتهمة التزوير

الخميس، 18 فبراير 2021 11:44 ص
المؤبد لرئيس حزب العدالة الاجتماعية وسكرتيرته وشخص ثالث بتهمة التزوير هيئة المحكمة
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، بمعاقبة محمد عبد العال أبو سنة، رئيس حزب العدالة الاجتماعية، وسكرتيرته وشخص اخر بالسجن المؤبد، بتهمة تزوير محرر رسمى "توكيل" للاستيلاء على مبلغ 100 الف دولار من ورثة أقارب المتهم الأول. 
 
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قاموا بتزوير توكيل منسوب لورثة أقارب المتهم الأول رئيس حزب العدالة الاجتماعية، وقدمته المتهمة الثانية للبنك لسحب مبلغ 100 الف دولار من حساب الورثة بموجب حكم قضائى، صدر القرار بعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام وحضور سامح عليان ممثل النيابة العامة. 
 

جنايات القاهرة

حزب العدالة الاجتماعية

محمد عبد العال ابو سنة

تزوير

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