ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مدیر عام الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة العمید توحید الكندري قوله، إن الفرق الأمنیة ستساند الجھات المعنیة لضبط الباعة المتجولین والتعامل مع بائعي الألعاب الناریة حیث أنھا تشكل جریمة یعاقب علیھا القانون إما بالحبس أو الغرامة المالیة أو العقوبتین معا.

وأھاب الكندرى بالمواطنین والمقیمین إلى التعاون مع رجال الأمن وعدم التردد في الإبلاغ عن أي تجمعات وذلك حفاظا على الصحة العامة والحد من انتشار فیروس كورونا المستجد.