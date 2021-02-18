القوى العاملة وتعليم الكبار بسوهاج تنظمان ندوات توعية بمخاطر الزيادة السكانية

سوهاج محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية القوى العاملة، وفرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة بتنظيم 4 ندوات توعوية بمراكز "طهطا، وجهينة، والمراغة، والبلينا "، حول أهمية تنظيم الأسرة ومخاطر الزيادة السكانية، وذلك فى إطار فعاليات مبادرة "حلوة الذرية .. بس مسئولية" التى أطلقها اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج؛ للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، والتى تستمر لمدة 30 يوما حتى 15 مارس القادم، بالتعاون بين محافظة سوهاج، والمجلس القومى للسكان، ووحدة السكان بالديوان العام.

وأوضح الدكتور هشام أحمد ابو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج، أنه تم تنفيذ الندوة الثالثة الخاصة بالقوى العاملة بمركز التدريب المهنى بطهطا، حيث استهدفت المتدربين فى دورة الخياطة والتفصيل، والعاملين بمركز التدريب المهني، ومكتب العمل بطهطا، بحضور ممثل عن فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج، مشيرا إلى أن الندوة تناولت الأثر السلبى للزيادة السكانية على توفير فرص العمل اللائقة، و وجود تدريب مهنى مناسب للراغبين فى العمل، بالإضافة إلى تأثير الزيادة السكانية على فرص العمل للمرأة، والعلاقة الطردية بين الزيادة السكانية وبين ندرة فرص العمل، وزيادة معدلات الفقر وغيرها من العوامل التى تؤثر على التنمية الاقتصادية وارتفاع مستوى دخل الأسرة.

ومن جانبه، قال محمد الدالى مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار فرع سوهاج، إنه تم تنفيذ 3 ندوات بمراكز "جهينة، والمراغة، والبلينا"، بمشاركة مدربين من هيئة تعليم الكبار، ورجال الدين الإسلامى والمسيحي، وأطباء متخصصين، لافتا إلى أن الندوات ركزت على خطورة الزيادة السكانية، وكيفية تضمين الرسالة السكانية فى المحتوى التعليمى للدارسين .



ندوة القوى العاملة في طهطا



ندوة القوى العاملة في طهطا



ندوة تعليم الكبار بالبلينا



ندوة محو الامية بجهينة لتنظيم الاسرة