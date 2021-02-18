الفاو تعرب عن مخاوفها من تهديد حياة 2.6 مليون صومالى لانعدام الأمن الغذائى

كتبت - هند المغربي

أفادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو " أن الجراد الصحراوى، والفيضانات وتناقص هطول الأمطار يساهم في انعدام الأمن الغذائي الحاد في الصومال مما يهدد حياة 2.6 مليون شخص.

وذكر تحليل جديد أصدرته المنظمة الأممية أن انعدام الأمن الغذائي قد يزداد سوءا بحلول منتصف العام، إذا لم يتم تقديم المساعدات الإنسانية المستدامة على نطاق واسع.

ووفق المنظمة الأممية أن المساعدات وصلت إلى 1.8 مليون شخص شهريا في المتوسط، في الفترة بين يوليو وديسمبر العام الماضي في بعض أجزاء الصومال وإن الدعم الحكومي الإنساني واسع النطاق ساعد في تقليص حجم الأزمة وشدد التحليل على الحاجة لتوفير مزيد من التمويل بشكل عاجل لتعزيز جهود التصدي للتحديات الماثلة أمام الأمن الغذائي في الصومال.

وذكر التحليل أن الجراد الصحراوي سيواصل تهديد المراعي والمحاصيل بأنحاء البلاد، بشكل جسيم. وأشار إلى توقعات بتناقص هطول الأمطار عن المعتاد في الموسم الممتد من أبريل يونيو بمعظم أنحاء الصومال بما سيفاقم انعدام الأمن الغذائي بالنسبة للملايين.

وشددت منظمة الفاو والحكومة الصومالية على الضرورة الملحة لتعزيز الدعم للسيطرة على الجراد الصحراوي ومتابعة انتشاره وتقديم المساعدة الطارئة خلال الأشهر المقبلة.