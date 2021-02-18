الصحة العراقية: 50% من إصابات كورونا فى البلاد "سلالة متحورة"

كتب سمير حسنى

قال الدكتور حسن التميمي، وزير الصحة العراقى، إن أكثر من 50% من إصابات فيروس كورونا فى البلاد من "السلالة المتحورة"، كاشفا عن زيادة في حالات كورونا الحرجة مع ارتفاع نسبة دخول المستشفيات.، ما يؤثر سلبا على المؤسسات الصحية نتيجة الضغط الشديد عليها.

وأكد وزير الصحة العراقى، خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس، بدء إجراءات فرض حظر التجوال بداية من الساعة الثامنة مساءً.

ودعا وزير الصحة العراقى بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس فى البلاد، مشيرا إلى أن الالتزام ذلك هو السبيل الوحيد لتقليل انتشار الفيروس وتقليل الأعراض الجانبية.