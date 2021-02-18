الصحة: إنشاء ملف طبى لكل أسرة ترددت على المبادرات الرئاسية

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إنشاء ملف طبى لجميع أفراد الأسرة، التى ترددت على المبادرات الرئاسية، مشيرة إلى فتح الملفات الطبية الإلكترونية للمنتفعين بـ "منظومة التأمين الصحى الشامل".



وقالت وزارة الصحة والسكان، إن حزمة المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجال الصحة العامة بلغت تكلفتها 14.2 مليار جنيه.



وكانت استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استراتيجية تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه، ضمن محافظات المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة.



وأوضحت الوزيرة أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة بدأ فى مصر بإصدار قانون التأمين الصحى الشامل فى يناير 2018، وتنفيذ مبادرات الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة".

