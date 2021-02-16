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الصحة: إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل فى أسوان مايو المقبل

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:38 م
الصحة: إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل فى أسوان مايو المقبل منظومة التامين الصحى
ماجد تمراز

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أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن توجيهات القيادة السياسية بالتغطية الصحية الشاملة في مصر، بدأت بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وفى نفس العام تم البدء فى مبادرات الصحة العامة تحت شعار 100 مليون صحة، والبدء فى تسجيل المواطنين بمحافظات المرحلة الأولى بعد أشهر قليلة من إعلان المبادرات.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرانامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "سنة من العمل الجاد تجني مصر ثماره اليوم، والرئيس أطلق منظومة التأمين الصحي الشامل بـ 3 محافظات، وهم الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء، وأصبح هناك 4 محافظات مطبق فيها المنظومة الجديدة".

 

وقال مجاهد خلال تصريحاته: "بالنسبة لمحافظات الصعيد، فسيتم إطلاق المنظومة في شهر مايو المقبل في محافظة أسوان، والتشغيل التجريبي سيبدأ في المحافظات التي تم تطبيق المنظومة بها، مثلهم مثل محافظة بورسعيد، التي يخضع فيها المواطنين إلى الرعاية الصحية تحت ظل تلك المنظومة".


وزارة الصحة

خالد مجاهد

التأمين الصحي الشامل

منظومة التأمين الصحي

الصحة

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