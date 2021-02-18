اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 فبراير 2021 12:18 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الرى تتوقع سقوط أمطار خفيفة غدا على السواحل الشمالية

الخميس، 18 فبراير 2021 11:55 ص
الرى تتوقع سقوط أمطار خفيفة غدا على السواحل الشمالية أمطار - ارشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، إلى سقوط أمطار خفيفة غدا الجمعة على السواحل الشمالية والتى تمتد إلى بعض محافظات الوجه البحرى وقد تصل إلى القاهرة.
 
وتشير التوقعات إلى احتمال سقوط أمطار خفيفه يوم السبت على أقصى السواحل الشمالية الشرقية.
 
وتميل درجات الحرارة اليوم نحو الارتفاع مقارنة بأمس، وان ظل الطقس بارد نهارًا بشكل عام، وشديد البرودة ليلًا، مع برودة قارسة بمرتفعات جنوب سيناء. 
 
ويستمر تشكل السحب على مناطق شمال الجمهورية، مع هطول امطار غزيرة صباحًا على سواحل شمال سيناء وبقاء فرصة هطول الثلوج على مرتفعاتها الجنوبية، بينما تتراجع فرص الامطار نهارًا على باقي مناطق شمال الجمهورية لتقتصر على فرص هطول امطار خفيفة على مناطق محدودة منها، أما ليلًا فتعاود فرص الامطار ارتفاعها على الساحل الشمالي الغربي، يشمل ذلك اجزاء من ساحل مطروح والاسكندرية بتقدم ساعات الليل، تكون غزيرة ومصحوبة بالبَرَد أحيانًا، وتكون الاجواء مشمسة على مناطق وسط وجنوب الجمهورية. 
 
أما حركة الرياح فتكون نشطة على شمال الجمهورية والبحر الاحمر، معتدلة على باقي المناطق. 
 
وتبقى حالة البحرين مضطربة وغير ملائمة للأنشطة البحرية. 
 
 

مركز التنبؤ

الامطار

وزارة الرى

السواحل الشمالية

اخبار

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة