الرى تتوقع سقوط أمطار خفيفة غدا على السواحل الشمالية

كتبت أسماء نصار

تشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، إلى سقوط أمطار خفيفة غدا الجمعة على السواحل الشمالية والتى تمتد إلى بعض محافظات الوجه البحرى وقد تصل إلى القاهرة.

وتشير التوقعات إلى احتمال سقوط أمطار خفيفه يوم السبت على أقصى السواحل الشمالية الشرقية.

وتميل درجات الحرارة اليوم نحو الارتفاع مقارنة بأمس، وان ظل الطقس بارد نهارًا بشكل عام، وشديد البرودة ليلًا، مع برودة قارسة بمرتفعات جنوب سيناء.

ويستمر تشكل السحب على مناطق شمال الجمهورية، مع هطول امطار غزيرة صباحًا على سواحل شمال سيناء وبقاء فرصة هطول الثلوج على مرتفعاتها الجنوبية، بينما تتراجع فرص الامطار نهارًا على باقي مناطق شمال الجمهورية لتقتصر على فرص هطول امطار خفيفة على مناطق محدودة منها، أما ليلًا فتعاود فرص الامطار ارتفاعها على الساحل الشمالي الغربي، يشمل ذلك اجزاء من ساحل مطروح والاسكندرية بتقدم ساعات الليل، تكون غزيرة ومصحوبة بالبَرَد أحيانًا، وتكون الاجواء مشمسة على مناطق وسط وجنوب الجمهورية.

أما حركة الرياح فتكون نشطة على شمال الجمهورية والبحر الاحمر، معتدلة على باقي المناطق.

وتبقى حالة البحرين مضطربة وغير ملائمة للأنشطة البحرية.