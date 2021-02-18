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أماكن سقوط الأمطار اليوم أخر أيام الطقس السيئ.. فرصها تنعدم على القاهرة

الخميس، 18 فبراير 2021 09:57 ص
أماكن سقوط الأمطار اليوم أخر أيام الطقس السيئ.. فرصها تنعدم على القاهرة أمطار - ارشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس بكافة الأنحاء بالجمهورية ، حيث استمرار حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية على كافة الأنحاء ولكن تقل حدتها .
 
وينشر اليوم السابع لقرائه أماكن الأمطار اليوم الخميس ، كما يلى : 
 
- القاهرة الكبرى ومدن القناة: 
 
لا يوجد
 
- الوجه البحرى ويشهد أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق : 
 
كفر الشيخ 
البحيرة 
الدقهلية 
الغربية 
الشرقية 
المنوفية 
 
- السواحل الشمالية وتشهد أمطار متوسطة على مناطق : 
 
الإسكندرية 
رشيد 
بلطيم 
دمياط 
بورسعيد 
العريش
رفح
 
- شمال الصعيد : 
 
لا يوجد 
 
 
- جنوب الصعيد: 
 
لا يوجد أمطار 
 
و يشهد الطقس اليوم  الخميس، طقسا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية،  طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد .
 
 
 وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد،  أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ، وأمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح ، وفرصة لتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء ، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.
 
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة  على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد  .
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس
: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 07 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 07 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة.
 
 
 
 

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