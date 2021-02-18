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الرئيس السيسى يؤكد لرئيس حكومة ليبيا حرص مصر على مواصلة دعم الأشقاء

الخميس، 18 فبراير 2021 01:45 م
الرئيس السيسى يؤكد لرئيس حكومة ليبيا حرص مصر على مواصلة دعم الأشقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الحكومة الليبية
كتب محمد الجالى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على حرص مصر للاستمرار فى دعم الشعب الليبي، لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته.
 
ولفت الرئيس السيسى، خلال استقباله اليوم الخميس، عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا لكافة جهود وسواعد أبنائها ورجالها المخلصين من أجل ترتيب أولويات التحرك والعمل تجاه المجالات المختلفة، بدءاً باستعادة الأمن، ومروراً بتثبيت أركان الدولة، ثم وصولاً إلى الشروع في المشروعات الخدمية والتنموية ذات المردود المباشر على أبناء الشعب الليبي الشقيق.
 
وأكد الرئيس، على استعداد مصر الكامل لتقديم كافة خبراتها وتجربتها في خدمة الأشقاء الليبيين، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار.
 
 
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السيسي

ليبيا

الحكومة الليبية

حكومة ليبيا

رئيس حكومة ليبيا

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