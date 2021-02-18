الرئيس الجزائرى: سنصنع لقاح "سبوتنيك V" فى غضون 6 أشهر

أعلن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أن بلاده ستصنع لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد في غضون 6 أشهر، مشيرا إلى أن الجزائر ستعين به الأصدقاء والأشقاء فى إفريقيا، بحسب" روسيا اليوم".
جاء ذلك في أول "خطاب للأمة" يلقيه تبون بعد عودته من العلاج في ألمانيا.
وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إنه قرر حل البرلمان وتنظيم انتخابات برلمانية "حرة ونزيهة بعيدة عن المال الفاسد"، وأضاف أن "السلطة المستقلة هي من تتولى تنظيم الانتخابات وليس بإمكان الرئيس التأثير عليها".
كما قرر تبون "إجراء تعديل حكومي خلال يومين يشمل قطاعات فشلت في التعامل مع مشاكل المواطن".
وأعلن الرئيس الجزائري التوقيع على "عفو رئاسي يشمل ثلاثين مدانا من النشطاء، حيث سيلتحقون بعائلاتهم ابتداء من هذه الليلة."، وفي حديثه عن الشأن الخارجي، أعرب تبون عن سعادته بالاتفاق "بين الأشقاء الليبيين في جنيف"، مؤكدا أن بلاده دعمت دائما "حلا ليبيا ليبيا".
وعن التطورات في الصحراء، أكد تبون أن "الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا وموققنا واضح يدعو إلى حق تقرير مصير الشعب الصحراوى".
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