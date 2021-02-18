اليوم السابع
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الدكتور سيد بكرى عميدا لكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة

الخميس، 18 فبراير 2021 12:52 م
الدكتور سيد بكرى عميدا لكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة الدكتور سيد بكرى عميد كلية العلوم جامعة الازهر
كتب لؤى على

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أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف الدكتور سيد بكري، وكيل كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب، للقيام بعمل عميد الكلية. 
 
تدرج بكري في التعليم الأزهري، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وكان من المتفوقين منذ الصغر، بعد حصوله على الشهادة الثانوية الأزهرية، التحق بكري بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس العلوم في عام 1996م، ثم عين معيدا في الكلية عام 1997م، ثم بعد ذلك حصل على درجة التخصص الماجستير في علم الأجنة التجريبي، وعين مدرسا مساعدا بالكلية، وفي عام 2005م، ثم حصل بكري على درجة الدكتوراه في علم الأجنة التجريبي، وعين مدرسا بالكلية، ثم تولى إدارة مركز الهندسة الوراثية بجامعة الأزهر.
 
سافر عميد كلية العلوم الجديد في مهمة علمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في وحدة بيولوجيا التكاثر بكلية الطب بجامعة نيويورك، وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعة الأزهر، والجامعات المصرية.
 
جدير بالذكر أن كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.
 
جدير بالذكر أن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، قدم التهنئة إلى العميد الجديد، بحضور كل من؛ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 
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