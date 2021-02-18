وقالت زاخاروفا - في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "لا نستبعد لاحقا إمكانية عقد لقاء آخر بصيغة موسكو.. وإذا لزم الأمر، فموسكو ستكون مستعدة لتوفير منصة للحوار، إذا كانت الأطراف في المفاوضات مهتمة بذلك".



وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، أن اجتماعا دوليا جديدا بشأن الأزمة الأفغانية قد يعقد في موسكو قبل نهاية فبراير الجاري، مشيرا إلى وجود اتفاق مبدئي مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، لعقد اجتماع معه.