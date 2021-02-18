وقال المسماري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، " تم تسيير دوريات من مدينة أوباري مرورا بمشروع مكنوسة الواقع ببلدية وادي عتبة، وتم تمشيط الوديان بالكامل إلى قرب منطقة غدوة وعثرنا على مقبرة جماعية ووكر لتنظيم داعش الإرهابي، موضحا أن الدوريات شاركت فيها الغرفة الأمنية أوباري التابعة لمجموعة عمليات الجنوب والسرية السادسة بالكتيبة 116 ومكتب مباحث الجنائية أوباري .