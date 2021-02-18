اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء برج كهرباء فى أسوان بالقوة الجبرية

الخميس، 18 فبراير 2021 11:55 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء برج كهرباء فى أسوان بالقوة الجبرية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، بناء على مذكرة رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء،  بتنفيذ وشد الموصلات الخاصة بالبرجين رقم 32 / 35 للخط  الكهربائي النقرة / رؤوف جهد 66 كيلو فولت بعدد 56 برجا بطول 17 كيلو متر بمحافظة أسوان بالقوة الجبرية بالأرض التى يمر بها طبقا بالمسار الموضح بالخرائط المساحية.
 
وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن التطوير الذى حدث بالشبكة القومية للكهرباء سواء على مستوى النقل أو التوزيع خلال الـ6 سنوات الماضية جعلها لا تتأثر بالتقلبات المناخية، موكدا أن سوء الأحوال الجوية لم يتسبب فى اى انقطاعات بالتيار الكهربائي بمختلف أنحاء الجمهورية حتى الآن.
 
وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"البوم السابع"، أن الاستعدادات المستمرة التى تقوم بها شركات توزيع و نقل الكهرباء و أعمال الصيانة الدورية لخطوط النقل و مراجعة مهمات الكهرباء كان لها دور كبير فى نجاح القطاع فى مواجهة التقلبات الجوية المستمرة حتى استقرار الجو.
 
وأوضح حمزة، أن التوسعات وأعمال التطوير التى تمت حتى الآن بشبكتى النقل والتوزيع ظهرت أهميتها فى نجاح الوزارة فى توفير احتياجات المواطنين من الكهرباء رغم الظروف المناخية السيئة، موضحا أن وجود شبكات تغذية بديلة فى معظم الخطوط على مستوى الجمهورية مكن مراكز التحكم من سرعة إصلاح أى أعطال وإعادة التيار بشكل سريع للمواطن.
 
 
 
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الطاقة المتجددة

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السيول

الأمطار

الجريدة الرسمية

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