كهرباء البحيرة تعلن عودة التيار لكل مناطق الانقطاعات بسبب الأمطار

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس حمدى عكاشة، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أن محافظة مطروح شهدت انقطاعات فجر اليوم محدودة وغير مؤثرة على الشبكة، نتيجة لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار والسيول بهذه المنطقة.

وأضاف عكاشة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم إعادة التيار الكهربائى لكل المناطق التى تعرضت لانقطاعات بسبب سوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أن الانقطاعات كانت محدودة جدا و تم إعادتها بشكل سريع.

وقال عكاشة إن الاستعدادات المستمرة التى تقوم بها شركة البحيرة وأعمال الصيانة الدورية لخطوط النقل ومراجعة مهمات الكهرباء كان لها دور كبير فى نجاح الشركة فى مواجهة التقلبات الجوية المستمرة حتى استقرار الجو.

وأوضح عكاشة أن التوسعات وأعمال التطوير التى تمت حتى الآن بالشبكة ظهرت أهميتها فى نجاح الشركة فى توفير احتياجات المواطنين من الكهرباء رغم الظروف المناخية السيئة، موضحا أن وجود شبكات تغذية بديلة فى معظم الخطوط مكن مراكز التحكم من سرعة اصلاح أى أعطال وإعادة التيار بشكل سريع للمواطن.