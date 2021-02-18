التعليم تنتهى اليوم من مقابلات المتقدمين لرئاسة لجان الثانوية العامة

تنتهى المديريات التعليمية اليوم الخميس من المقابلات التى تعقدها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للأعضاء المتقدمين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ورؤساء لجان مراكز توزيع الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة، حيث عقدت المديريات على مدار الأيام الماضية مقابلات لاختيار الأعضاء الذين سيتم تكليفهم لرئاسة امتحانات الثانوية العامة 2021، وأوضحت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة لن تعقد قبل شهر يوليو المقبل.

وكان الدكتور طارق، شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن ما نراه الآن فى الثانوية العامة تمت مناقشته وعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسى مرارا وتكرارا.

وشدد وزير التربية والتعليم، على أن "شاومينج" الذى كان يسرب امتحانات الثانوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعى، مات منذ عام 2017، متابعا بالقول: " شاومينج بيدعى إنه موجود ولكن هو مات.. مفيش امتحانات اتسربت للثانوية العامة منذ 2017 وحتى الآن، بسبب إحكام السيطرة على قطاع الامتحانات بمساعدة الجهات المعنية.

يذكر أن وزير التعليم عرض بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب يوم 20 يناير وكشف فيه أن نظام الامتحانات للثانوية العامة 2020/2021، سيعتمد على النظام الإلكترونى بشكل متكامل بدون تدخل للعنصر البشرى، ويقضى على ظاهرة "شاومينج" بتسريب الامتحانات، بقوله: "لن يكون هناك أى عنصر بشرى على الإطلاق، حيث سيقوم الكمبيوتر بإعداد الامتحان فى 5 ثوانى وذلك قبل الامتحان مباشرة ولن يستطيع أحد معرفته.. لا أنا شخصيا أو أيا من زملائى، ولن يكون هناك شيء اسمه شاومينج".