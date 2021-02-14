وزير التعليم: "شاومينج" مات من 2017.. وعدد الطلاب لن يتخطى 8 بلجان الامتحانات

إبراهيم حسان

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، "شاومينج" الذى كان يسرب امتحانات الثانوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعى، مات منذ عام 2017، متابعا بالقول: " شاومينج بيدعى إنه موجود ولكن هو مات.. مفيش امتحانات اتسربت للثانوية العامة منذ 2017 وحتى اليوم، بسبب إحكام السيطرة على قطاع الامتحانات بمساعدة وزارة الداخلية والدفاع وكانت العملية حربية".

أضاف شوقى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يذاع عبر القناة الأولى، من تقديم الإعلامى يوسف الحسينى، أن ما حدث مؤخرا ليس تسريبا للامتحانات، ولكن "غش إلكترونى"- أي يقوم الطالب بتصوير الامتحان داخل اللجنة ويرفع الصورة على السوشيال ميديا- مؤكدا أن التصحيح الإلكترونى سيتم تطبيقه من العام المقبل فى الثانوية العامة.

وأوضح الوزير، أن وزارة التربية والتعليم تهتم بقياس ما تعلمه الطالب على مدارس السنة، من خلال الامتحانات التى من المقرر الإعلان عن كل ما يخص أسئلة الثانوية العامة الأسبوع المقبل، متابعا: "لو استرجعنا حب التعلم وإن ابني يتكلم لغات كويس وعنده حب المعرفة والتعلم والتركيز، هيكون أفضل من إن أولياء الأمور تهتم بالأبناء وإنك جبت كام.. لأن ده للأسف هيربي جيل عايز يذاكر بس علشان الامتحان".

وأشار الدكتور طارق شوقى، إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية، مبينا: "امتحان أولى وثانية هيكون من لجان فى المدارس، لأننا محتاجين تقييم نضمن من خلاله إن الطالب بيحل الامتحان بنفسه، وفى الترم الثاني هتكون الامتحانات شهرية من البيت، والطالب لازم يعرف إن اعتماده على نفسه الشئ الوحيد اللى هيفيده".

وأكمل الوزير: "تطبيق الإجراءات الاحترازية فى الفصول أمر حتمى، والفصل سيكون به 7 أو 8 طلاب كحد أقصى، مرتدين الكمامات فى جو آمن تماما"، متابعا: "وبالنسبة للامتحانات الشهرية فى الترم الثانى، الامتحان هيكون فى كل المواد وهيكون 3 أسئلة من كل مادة، لتقييم مستوى الطالب".