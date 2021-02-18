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التعليم تعلن جدول امتحانات EST للعام الدراسى 2020-2021.. إنفوجراف

الخميس، 18 فبراير 2021 08:34 م
التعليم تعلن جدول امتحانات EST للعام الدراسى 2020-2021.. إنفوجراف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات EST للعام الدراسي 2020-2021 الامتحان المصري EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية مع فترة سماح لمدة 6 شهور لطلاب Grades 11, 12 من 15 فبراير 2021 حتى 15 اغسطس 2021 (وليس بأثر رجعي).

يسمح لطلاب 12 ,11 Grades بال matching أو ال super matching عبر نظم التقييم المختلفة.

ومن الجدير بالذكر أنه لن يعتد بامتحانات ال SAT بعد تاريخ 15 فبراير 2021 لطلاب الدبلومة الامريكية من حيث تنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية.

يمكنك الآن معرفة المزيد عن امتحان EST من خلال الرابط التالي:

 

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جدول امتحانات EST للعام الدراسي 2020-2021
 
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جدول امتحانات EST للعام الدراسي 2020-2021
 
 


 


 


التربية والتعليم

جدول امتحانات الدبلومة الأمريكية

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