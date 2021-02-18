التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها داخل غرفتها فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

صرحت النيابة العامة بالإسماعيلية بدفن جثمان فتاة لقيت مصرعها داخل غرفتها بالكيلو 14 دائرة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، عقب انتداب الطب الشرعى وتشريحها لمعرفة سبب الوفاة.

وكان اللواء ياسر نشآت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ بالعثور على سيدة تدعى "هالة.خ.ح" 25 عاما ربة منزل مقيم الكيلو 14 دائرة مركز القنطرة غرب جثة هامدة داخل غرفة منزلها .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ حيث وجدت أن جثة المتوفية معلقة بحبل بسقف الغرفة ولقيت مصرعها نتيجة ذلك.

وبسؤال أقاربها قالت شقيقتها، إنها دخلت عليها الغرفة فوجدتها معلقة بحبل فى سقف الغرفة، ولقيت مصرعها وأبلغت الشرطة التى حضرت على الفور.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التى قررت التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى القنطرة غرب المركزى وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وعقب التشريح أصدرت قرارها المتقدم.