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البيت الأبيض: بايدن أبلغ نتنياهو نيته تعزيز التعاون العسكري مع إسرائيل

الخميس، 18 فبراير 2021 12:38 ص
البيت الأبيض: بايدن أبلغ نتنياهو نيته تعزيز التعاون العسكري مع إسرائيل بايدن
كتب أحمد عرفة

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أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو نيته تعزيز التعاون العسكري مع إسرائيل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال البيت الأبيض إن جو بايدن أكد لرئيس وزراء إسرائيل أهمية العمل على دفع السلام في المنطقة، مضيفًا: جو بايدن وبنيامين نتنياهو بحثا أهمية التشاور بخصوص إيران والأمن الإقليمي.

وأوضح أن بايدن أكد دعمه لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية، وشدد على أهمية العمل من أجل السلام لاسيما بين الإسرائيليين والفلسطينيين.


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