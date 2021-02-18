البلدة القديمة فى القدس تكتسى بالبياض بعد تساقط نادر للثلوج

استيقظت القدس اليوم الخميس على مشهد نادر لمواقعها المقدسة وهي مغطاة بالثلوج حيث غمر اللون الأبيض قبة الصخرة والحائط الغربي بعد عاصفة ثلجية هبت خلال الليل.

وقبل أن يحل الفجر، كان الأطفال يرشقون بعضهم بعضا بكرات الثلج خارج أبواب البلدة القديمة فيما توافد المصلون على الأماكن المقدسة.

هبت العاصفة الثلجية مساء أمس الأربعاء مما دفع السلطات إلى وقف وسائل النقل العامة وإغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس.

لكن مع تراجع حدة العاصفة خلال الليل، قالت البلدية إنها ستستأنف الخدمات، حتى أن سكانا خرجوا وقادوا سياراتهم للاستمتاع بالمشهد.

وقال بن ميلر "أتينا من تل أبيب للعب في الثلج... إنه أمر نادر أن نرى ثلوجا في القدس. أعتقد أن المرة الأخيرة كانت في 2013".