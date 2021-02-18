البرهان خلال لقائه الوزير قطان: السودان حريص على تطوير التعاون مع السعودية

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أشاد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للسودان، وبالمستوى المتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد البرهان -خلال لقائه في الخرطوم مع وزير الدولة السعودي لشئون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان- حرص السودان على تطوير التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية في المجالات الاقتصادية والتجارية، متعهدا بتسهيل دخول الاستثمارات السعودية وإزالة كافة العوائق التي تواجهها.

بدوره، قال وزير الدولة السعودي لشئون الدول الافريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، إن رئيس مجلس السيادة السوداني، وعد بإزالة العوائق أمام المستثمرين السعوديين.

وأضاف -في تصريحات صحفية عقب اللقاء- أنه نقل إلى البرهان، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما للسودان وشعبه بالتقدم والازدهار.

وتابع أنه أعرب عن الشكر لموقف السودان الداعم ومشاركة السودان في التحالف الإسلامي لإعادة الشرعية في اليمن، وهو من المواقف التي تقدرها المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن اللقاء تطرق إلى توطيد العلاقات في كافة المجالات الاستثمارية أو المشاريع التي ترغب السودان في إقامتها، لافتا إلى أن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور ابراهيم جبريل سيزور السعودية قريبا مع وفد من الخبراء، لمناقشة هذه المشاريع.

وأشار قطان إلى أن زيارته للسودان، تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد السعودي، انطلاقا من الأهمية التي يمثلها السودان للمملكة العربية السعودية، وتعكس أيضا استشعار الشعب السوداني أن المملكة ستقف دائما بجانب السودان.

ووصف الزيارة بالمهمة والناجحة، باعتبارها أول زيارة لمسؤول خارجي للسودان في أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا حرص المملكة على تطوير مذكرة تفاهم بين البلدين لتشجيع الاستثمار لاسيما في مجالات الزراعة.