الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية تكثف البحث لكشف ملابسات حادث مقتل سائق تاكسى

الإسماعيلية – السيد فلاح

تكثف الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية تحرياتها، حول واقعة العثور على سائق تاكسى فى العشرينات من عمره مطعونًا بـ 6 طعنات داخل سيارته بمنطقة الإرسال بمدينة الإسماعيلية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وتوفى بعد نقلة إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

وقال مصدر أمنى، إنه تم العثور على هاتف محمول المجنى عليه داخل سيارته ومبلغ مالى، بعد تفتيش السيارة، مؤكدًا أن التحريات المبدئية، والمعاينة كشفت تعرض السائق إلى 6 طعنات فى الرقبة والجانب الأيسر، وتوفى بعد نقلة إلى مستشفى جامعة قناة السويس، متأثرًا بجراحه.

وقال مصدر طبى بمستشفى جامعة قناة السويس، أن سائق التاكسى ويدعى "سيد.م" 27 عامًا وصل إلي المستشفى في حالة إعياء شديدة آثر نزيف كمية كبيرة من الدم وإصابته بـ 6 طعنات مختلفة، بالجسم، وتم إسعافه وحاول الأطباء إجراء الطوارئ اللازمة له وانعاش عضلة القلب تمهيدًا لدخوله غرفة العمليات، إلا أنه فارق الحياة.

وتلقي اللواء ياسر نشآت، مساعد وزير الداخلية، أخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الإسعاف، بالعثور علي سائق تاكسى مصابا بعدة طعنات بالرقبة والجانب الأيسر داخل سيارته بمنطقة الإرسال، وتم اصطدام سيارته بالرصيف علي الفور تم نقله إلي مستشفي جامعة قناة السويس، في حالة فقدان الوعى، وتوفي بعد وصولة، وتكثف مباحث الإسماعيلية تحرياته للوصول إلي الجناة.