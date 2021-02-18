ارتفاع واردات أمريكا من النفط بـ 6.6% لتصل لـ 5.7 مليون برميل يوميا

كتبت - مروة الغول

ذكر تقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط، ارتفاع واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال شهر ديسمبر 2020 بنحو 6.6% لتصل إلى حوالي 5.7 مليون برميل يوميا، بينما انخفضت صادراتها من النفط الخام بنحو 5.2% لتبلغ حوالي 2.8 مليون برميل يوميا.

وأشار التقرير الصادر خلال شهر فبراير الجاري، إلي ارتفاع واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر ديسمبر 2020 بنحو 2.9% لتصل إلى حوالي 2.1 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت صادراتها من المنتجات النفطية بنحو 7% لتبلغ حوالي 5.3 مليون برميل يوميا .

وتابع التقرير، بانخفاض المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال شهر ديسمبر 2020 بحوالي 38 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 3070 مليون برميل ، كما إنخفض المخزون الإستراتيجي بحوالي 4 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 1845 مليون برميل .