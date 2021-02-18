اليوم السابع
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إندونيسيا تسجل 9 آلاف و687 إصابة و192 وفاة بفيروس كورونا

الخميس، 18 فبراير 2021 04:00 ص
إندونيسيا تسجل 9 آلاف و687 إصابة و192 وفاة بفيروس كورونا فيروس كورونا
(أ ش أ)

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 أعلنت السلطات الإندونيسية، تسجيل 9 آلاف و687 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19، و192 حالة وفاة ناجمة عنه.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالاستجابة لأزمة كوفيد-19 في البلاد أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع بذلك إلى مليون و243 ألفا و646 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 33 ألفا و788 حالة وفاة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا".

وارتفع العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا في البلاد ليصل إلى مليون و47 ألفا و676 شخصا بعد تعافي 8002 اليوم، فيما لا تزال هناك 162 ألفا و182 حالة نشطة تخضع للعلاج، بحسب البيانات الرسمية.

من جانبه، قال وزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي صادقين - في بيان صحفي - إن عدد حالات كوفيد-19 المؤكدة يوميا وعدد الحالات التي تُعالج في المستشفيات يشهد انخفاضًا خلال الأسبوعين الماضيين.

يذكر أن إندونيسيا تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء فيروس فيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.

 

 

 


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