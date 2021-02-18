إصابة 6 سيدات فى انقلاب تروسيكل على طريق بنى سويف الفيوم الصحراوى

بنى سويف هانى فتحى

شهد الطريق الصحراوى الجديد بنى سويف الفيوم، اليوم الخميس، حادث انقلاب تروسيكل أمام عزبة عايدين، وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعى.

وأصيب 6 سيدات فى حادث انقلاب تروسيكل على طريق بنى سويف الفيوم الصحراوى، ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى، كلا من "صفاء كامل رمضان 32 سنة، مصابة اشتباه كسر الذراع الأيسر، وحمدية شعبان محمد 40 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وسماح حسن سيد 40 سنة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، وسماح عبد العظيم معتمد 45 سنة، مصابة باشتباه كسر الذراع الأيمن، ونجلاء مرزوق عبد القادر 22 سنة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، وإسراء عبد الباسط حسن 17 سنة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم"، وجميع المصابين من قرية البرج التابعة لمركز ناصر.