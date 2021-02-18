وكتب ستيبانوف في صفحته على "فيسبوك"، وفق ما نقلته وكالة أنباء /يوكرنفورم/ الأوكرانية: "سجلت أوكرانيا 6237 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 413 طفلا، و276 عاملا في المجال الطبي".

وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل 2222 شخصا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتوفي 163 شخصا جراء الإصابة بالفيروس التاجي فيما تماثل للشفاء 5225 شخصا.

وشهدت منطقة ايفانو فرانكيفسك أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها تشيرنيفتسي ثم العاصمة كييف ومنطقتا فينيتسا وزاكارباتيا.