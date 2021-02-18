"أوقاف أسيوط": توفير احتياجات المساجد بالقرى المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة

قال الدكتور عاصم قبيصى، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إن المديرية تقوم بحصر جميع المساجد بالمراكز، والقرى التى تستهدفها حياة كريمة بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك لسد احتياجات هذه المساجد.

وأضاف قبيصى، أن المديرية تقوم بحصر جميع المساجد بالقرى، والمراكز التي تستهدفها المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث يتم إحلال وتجديد المساجد التي تحتاج إلى ذلك وصيانة المساجد التي تحتاج الي صيانة، وفرش المساجد التي تحتاج إلى فرش.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة من أعظم المبادرات التي ستغير وجه وحياة القرى المصرية.