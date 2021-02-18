اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 فبراير 2021 01:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا تلغى إعلان إدارة ترامب إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران

الخميس، 18 فبراير 2021 11:39 م
أمريكا تلغى إعلان إدارة ترامب إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران جو بايدن
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبلغ ريتشارد ميلز القائم بعمل السفير الأمريكى لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولى، في رسالة اطلعت عليها رويترز، بأن الولايات المتحدة سحبت اليوم الخميس تأكيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر.

يذكرأن، أكد مصدر فرنسى أنه سيكون هناك إجراء صارم إذا واصلت إيران انتهاكاتها النووية، وفى وقت سابق، قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، إن على الدول الأوروبية الالتزام بتعهداتها والمطالبة بإنهاء إرث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدلا من لوم إيران، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف محمد جواد ظريف، أن الإجراءات التي اتخذتها إيران تعتبر ردا على انتهاك واشنطن والدول الأوروبية للاتفاق النووى، وتابع وزير الخارجية الإيراني، أن على الدول الأوروبية إزالة سبب اتخاذ إيران لخطواتها إذا كانت تخشى من تأثيرها.


جو بايدن

أمريكا

إيران

طهران

عقوبات

ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة