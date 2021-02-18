أمريكا تلغى إعلان إدارة ترامب إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران

رويترز

أبلغ ريتشارد ميلز القائم بعمل السفير الأمريكى لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولى، في رسالة اطلعت عليها رويترز، بأن الولايات المتحدة سحبت اليوم الخميس تأكيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر.

يذكرأن، أكد مصدر فرنسى أنه سيكون هناك إجراء صارم إذا واصلت إيران انتهاكاتها النووية، وفى وقت سابق، قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، إن على الدول الأوروبية الالتزام بتعهداتها والمطالبة بإنهاء إرث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدلا من لوم إيران، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف محمد جواد ظريف، أن الإجراءات التي اتخذتها إيران تعتبر ردا على انتهاك واشنطن والدول الأوروبية للاتفاق النووى، وتابع وزير الخارجية الإيراني، أن على الدول الأوروبية إزالة سبب اتخاذ إيران لخطواتها إذا كانت تخشى من تأثيرها.